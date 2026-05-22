Ολυμπιακός: Η 12δα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον ημιτελικό του Final Four

O Γιώργος Μπαρτζώκας αν και έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του επέλεξε τους δώδεκα που θα αγωνιστούν με τη Φενέρμπαχτσε, για τον πρώτο ημιτελικό στις 18:00.

Εκτός έμειναν οι Μόρις, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης και Μουσταφά Φαλ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα:

Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.