Ολυμπιακός: Η ανάρτηση του Μόντε Μόρις στο Instagram και το μήνυμα επιστροφής (pic)

Ο Ολυμπιακός νίκησε (95-80) τη Μπάγερν Μονάχου, συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί στη Stoiximan GBL κερδίζοντας (80-120) την Καρδίτσα και συνεχίζει την προετοιμασία του εν όψει του σημαντικού αγώνα κόντρα στην Παρτιζάν για την EuroLeague (14/10, 20:30).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει, όμως χωρίς τον τραυματία Μόντε Μόρις, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο του ΣΕΦ στο παιχνίδι με τους Γερμανούς.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως υπέστη ρήξη συνδέσμου και πως θα απουσιάσει από την ενεργό δράση για περίπου ένα μήνα. Ο ίδιος, όμως δηλώνει αποφασισμένος να γυρίσει στα παρκέ πιο δυνατός από ποτέ.

Το σύντομο, αλλά περιεκτικό του μήνυμα στο Instagram τα λέει όλα: «Επιστρέφω σε λίγο» (BRB, συντομογραφία της έκφρασης «Be Right Back).

Δείτε την φωτογραφία του Μόντε Μόρις