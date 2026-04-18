Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Ποιοι έμειναν εκτός

Χωρίς τους Μπρούνο και Κλέιτον θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για τη σημαντική αναμέτρηση στη Λεωφόρο.



Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League (19/4, 21:00), με στόχο τη νίκη που θα τους επιτρέψει να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή. Παράλληλα, περιμένουν πιθανή απώλεια βαθμών της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ, ώστε να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο.



Ο Βάσκος τεχνικός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, έχοντας ουσιαστικά όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ωστόσο, εκτός αποστολής έμειναν οι Μπρούνο και Κλέιτον, λόγω του περιορισμού που ισχύει για τους μη κοινοτικούς παίκτες. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βρίσκονται κανονικά στη διάθεσή του για το μεγάλο ντέρμπι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ρέτσος, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Βέζο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.