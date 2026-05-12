Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Ποιοι «κόπηκαν»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται την Τετάρτη (13/5,19:30) για την 5η αγωνιστική των PlayOffs της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή του ντέρμπι των «αιωνίων».

Οι απουσίες

Εκτός πλάνων έμεινε ο Ποντένσε και ο Γιαζίτζι, καθώς ο πρώτος υπέστη ελαφριά διάσειση με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Τούρκος επιθετικός στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και θα παραμείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει συμπεριλάβει στην αποστολή όλους του μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές και πριν από τη σέντρα δυο από αυτούς θα μείνουν εκτός.

Η αποστολή

Αναλυτικά οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.