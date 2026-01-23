Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο - Ποιοι έμειναν εκτός

Με το βλέμμα στραμμένο στην κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Άγιαξ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι (24/1, 17:00) με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι», προερχόμενοι από τη σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν (2-0) στο Champions League, επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός τους Λορέντσο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα, προκειμένου να τους προφυλάξει ενόψει της συνέχειας. Αντίθετα, επιστρέφουν σε αυτή οι Βέζο και Μάντσα, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στην αμυντική γραμμή.

Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation, επιδιώκοντας ένα «καθαρό» τρίποντο που θα διατηρήσει την ομάδα σε τροχιά κορυφής, πριν την επικείμενη «μάχη» στο Άμστερνταμ την προσεχή Τετάρτη.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Τζολάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.