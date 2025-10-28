Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ματς κυπέλλου με τον Βόλο
Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας για τον αγώνα κυπέλλου απέναντι στον Βόλο.
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Βόλο (29/10 17:30) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson.
Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανάρτησε στα social media την αποστολή της. Εκτός έμειναν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Κααμπί. Ενώ στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται οι Βέζο, Λιατσικούρας, Μάνσα, Μπότης και Καλογερόπουλος.