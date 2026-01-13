Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Με το βλέμμα στραμμένο στην μεγάλη μάχη των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι (14/1, 18:30) κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αποκτά ιστορική χροιά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς ο Βάσκος τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο των Πειραιωτών για 100ή φορά, συμπληρώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του στο λιμάνι.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Βάσκος τεχνικός είδε τους Ντάνιελ Ποντένσε και Ροντινέι να ξεπερνούν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις προηγούμενες ημέρες και συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή.

Από την άλλη όμως οι Πειραιώτες καλούνται να διαχειριστούν και σημαντικές ελλείψεις. Στην αμυντική γραμμή και τα γκολπόστ θα απουσιάσουν οι τραυματίες Πιρόλα και Πασχαλάκης, όπως και οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο, οι οποίοι συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.