Ολυμπιακός: Η ερώτηση στο «γιατί ο Βεζένκοφ πήρε το τελευταίο σουτ» έχει... απάντηση

Από χθες το βράδυ (14/11), το ερώτημα που πλανάται στον αέρα μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο είναι γιατί το τελευταίο σουτ το πήρε ο Βεζένκοφ που είχε ένα άστοχο βράδυ και όχι ο Πίτερς ή ο Ντόρσει που ήταν... καυτοί.

Αρχικά, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχασαν το ματς εξαιτίας ενός σουτ, αλλά λόγω της πολύ κακής άμυνας που έπαιξαν απέναντι στους Ιταλούς. Ο Ολυμπιακός έχυσε την καρδάρα με το γάλα πολύ νωρίτερα. Με πολύ περισσότερα λεπτά αγώνα και το σκορ στο 75-72, δέχθηκε δυο... θανατηφόρα τρίποντα από τον Έλις (το ένα μπροστά στον Βεζένκοφ, το δεύτερο μπροστά στον Μιλουτίνοφ) και η διαφορά πήγε στο +9. Με το σκορ στο 84-82 και 49 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι Πειραιώτες «ξέχασαν» τον Μπολμπάρο στην ρακέτα που σκόραρε μόνος του.

Ο λόγος που ο «εκλεκτός» ήταν ο Βεζένκοφ

Eurokinissi

Οι Πειραιώτες δαπάνησαν πολύτιμό χρόνο, αλλά και χρήμα για να φέρουν τον Βεζένκοφ πίσω από το NBA και να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Φυσικά και στον Ολυμπιακό υπάρχουν ουκ ολίγες προσωπικότητες, αλλά ο φυσικός ηγέτης παραμένει ο Σάσα Βεζένκοφ. Κάθε ομάδα διαλέγει να ζήσει και να πεθάνει με τον δικό της «εκλεκτό». Κάποτε ήταν ο Σπανούλης, είτε ευστοχούσε, είτε αστοχούσε., τώρα αυτός ο παίκτης είναι ο Βεζένκοφ.

Screenshot

Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, ο Πίτερς κάνει σκριν στον Ντόρσει που ίσως να ήταν μια πιθανή επιλογή στο σουτ, ωστόσο η άμυνα τον παίζει deny (αρνείται την πάσα).

Screenshot

Μόνος διαθέσιμος για να πάρει την μπάλα είναι ο Βεζένκοφ που έχει ένα σχεδόν αμαρκάριστο σουτ, αφού ο αντίπαλος του ΔΕΝ σήκωσε τα χέρια για να αποφύγει το φάουλ.

Eurokinissi

Το γρήγορο release του Βεζένκοφ είναι αυτό που ενδεχομένως να έκανε τον Μπαρτζώκα να δώσει το σουτ εκεί, γιατί ουκ ολίγες φορές ο forward του Ολυμπιακού κερδίζει τρεις βολές με αυτό τον τρόπο. Ένα από τα αναπάντητα ερωτήματα λοιπόν, δεν είναι ο παίκτης που πήρε το τελευταίο σουτ, αλλά γιατί ο Ολυμπιακός διάλεξε να σουτάρει τόσο νωρίς, αφού ακόμη κι αν ευστοχούσε, η Αρμάνι θα είχε σχεδόν 11 δευτερόλεπτα για δική της επίθεση.