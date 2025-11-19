Ολυμπιακός: Η φανέλα-μυστήριο που όλοι περιμένουν (vid)

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός προκάλεσε έντονη συζήτηση το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11), δημοσιεύοντας στα social media ένα ιδιαίτερα αινιγματικό teaser.

Οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως ετοιμάζουν κάποια έκπληξη για τον κόσμο τους, με την ανάρτηση να ανεβάζει την αγωνία των φιλάθλων. Στο βίντεο διακρίνεται μια νέα φανέλα μέσα σε σκιάσεις, ενώ η περιγραφή συνοδεύεται από μια κλεψύδρα, αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι οι αποκαλύψεις πλησιάζουν.

Το μόνο βέβαιο είναι πως μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένονται τα επίσημα αποκαλυπτήρια της… μυστικής εμφάνισης, με τον Ολυμπιακό να κρατά μέχρι τότε το ενδιαφέρον στραμμένο πάνω του.

Δείτε το βίντεο