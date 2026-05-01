Ολυμπιακός: Η ήττα της Σαχτάρ τον οδηγεί απευθείας στο Champions League με μια προϋπόθεση

Ο Ολυμπιακός απέχει πλέον ένα βήμα από την απευθείας παρουσία του στη League Phase του UEFA Champions League, καθώς τα τελευταία αποτελέσματα στην Ευρώπη διαμόρφωσαν ιδανικές συνθήκες για τους «ερυθρόλευκους».



Η ήττα της Σαχτάρ Ντόνετσκ από την Κρίσταλ Πάλας στον πρώτο ημιτελικό του UEFA Europa Conference League ουσιαστικά έβαλε τέλος στις πιθανότητες των Ουκρανών να ξεπεράσουν τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της UEFA. Η Σαχτάρ ήταν η μοναδική ομάδα που μπορούσε να απειλήσει τη θέση των Πειραιωτών στο ranking, όμως μετά από αυτή την εξέλιξη το προβάδισμα «κλειδώνει» υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ακόμη και σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου από τη Σαχτάρ, οι βαθμοί που θα συγκεντρώσει δεν επαρκούν για να την φέρουν πάνω από τον Ολυμπιακό.



Με αυτά τα δεδομένα, το τοπίο είναι ξεκάθαρο, αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει τη Stoiximan Super League, εξασφαλίζει αυτόματα θέση στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν, αποφεύγοντας τη διαδικασία των προκριματικών.



Την εικόνα αυτή επιβεβαίωσε και ο Ανδρέας Δημάτος, σύμβουλος σε θέματα media της UEFA, ο οποίος μέσω ανάρτησής του ανέλυσε τα δεδομένα, τονίζοντας πως το πλεονέκτημα βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα χέρια των «ερυθρόλευκων».



Όπως υπογράμμισε, ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον ότι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως είχε συμβεί και την περασμένη σεζόν. Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη κι αν η Σαχτάρ ανατρέψει το 3-1 του πρώτου αγώνα και κατακτήσει το Conference League στον τελικό της Λειψίας, δεν έχει τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει στον συντελεστή. Επιπλέον, επισήμανε πως οι ομάδες που διεκδικούν το φετινό Champions League αναμένεται να εξασφαλίσουν θέση στη διοργάνωση και μέσω των πρωταθλημάτων τους, κάτι που διατηρεί ανοιχτό το «μονοπάτι» για τον Ολυμπιακό

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου:

«Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον ότι αν καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι σίγουρα απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως και πέρυσι

Η Σαχτάρ, ακόμα κι αν ανατρέψει την ήττα της με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας και κατακτήσει το Conference League στον τελικό της Λειψίας, δεν μπορεί πλέον να τον ξεπεράσει σε συντελεστή! Από την άλλη πλευρά και οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το εφετινό Champions League αποκλείεται να μην έχουν εισιτήριο για την επόμενη διοργάνωση και από το πρωτάθλημα της χώρας τους!».