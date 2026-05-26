Ολυμπιακός: Η κούπα της EuroLeague θα βρίσκεται στο ΣΕΦ για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ

Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, την Πέμπτη (28/5, 20:15).

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί σε γιορτινό κλίμα, καθώς είναι το πρώτο μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας των Πειραιωτών θα βρίσκεται το ΣΕΦ, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και το νέο λάβαρο να παίρνει θέση στον ουρανό του φαληρικού γηπέδου.

Λίγες ημέρες πριν το ματς και ήδη οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν σπεύσει να αγοράσουν τα εισιτήριά τους.