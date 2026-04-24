Ολυμπιακός: Η κρίσιμη απόφαση του Μπαρτζώκα εν όψει των playoffs της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός έχει στραμμένο το βλέμμα στον αποψινό (24/4) αγώνα της Μονακό με την Μπαρτσελόνα, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του για τα playoffs και μετά από μια δύσκολη regular season, ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαθέτει όλα τα όπλα στην φαρέτρα του.

Συγκεκριμένα ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεπέρασε την θλάση που τον ταλαιπωρούσε και έβγαλε κανονικά την προπόνηση, κάτι που σημαίνει πως ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» έχει να αντιμετωπίσει έναν... ευχάριστο «πονοκέφαλο». Ο κόουτς Μπαρτζώκας αυτή την στιγμή έχει στην διάθεσή του όλους τους σέντερ, δηλαδή τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ και Μουστάφα Φαλ.

Ο Μιλουτίνοφ βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της EuroLeague και όχι αδίκως, καθώς είναι εντυπωσιακός από την αρχή της σεζόν και είναι ξεκάθαρα ο καλύτερος «ψηλός» στην διοργάνωση με διαφορά. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς παρόλο που ήρθε στον Ολυμπιακό στα μέσα της σεζόν, πρόλαβε να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά και προσπέρασε τον Χολ στο ροτέισον, αναγκάζοντας τον όμως να ανεβάσει την απόδοσή του και να δηλώνει παρών όποτε χρειάστηκε, όπως όταν τραυματίστηκε ο Τζόουνς.

Στην εξίσωση υπάρχει και ο Φαλ, ο οποίος παρόλο που είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους λόγω τραυματισμού όμως η εμπειρία του σε αυτό το επίπεδο και η γνώση του όλου «συστήματος» της ομάδας είναι οι βασικοί λόγοι που μπορούν να τον κάνουν κομβικό παίκτη για τους Πειραιώτες.

Όπως και να έχει ο 60χρονος τεχνικός των ερυθρόλευκων διαθέτει τέσσερις ετοιμοπόλεμους και ποιοτικούς σέντερ, κάτι που μπορεί να είναι και ευτύχημα αλλά και... σπαζοκεφαλιά καθώς ίσως αναγκαστεί να κόψει ακόμα και δύο εξ αυτών από τη 12άδα του.