Ολυμπιακός: Η Πάρμα σε διαπραγματεύσεις με τους «ερυθρόλευκους» για να κρατήσει τον Στρεφέτσα

Το μέλλον του Γκάμπριελ Στρεφέτσα φαίνεται πως βρίσκεται μακριά από τον Ολυμπιακό, με την Πάρμα να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και τη νέα σεζόν.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν κατάφερε να καθιερωθεί στους «ερυθρόλευκους» κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Πειραιά, ωστόσο η εικόνα του στη Serie A ήταν σαφώς διαφορετική.

Αγωνιζόμενος ως δανεικός στην Πάρμα στο δεύτερο μισό της σεζόν, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιταλικής ομάδας με τις εμφανίσεις του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η Πάρμα είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να διατηρήσει τον παίκτη στο δυναμικό της, ενώ και ο ίδιος ο Στρεφέτσα φέρεται να επιθυμεί την παραμονή του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

🚨 Excl. - Scheduled a meeting in the next days between #Parma and #Olympiacos for Gabriel #Strefezza. Parma are working to keep the winger, who would like to continue to play in Serie A. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2026

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στις διοικήσεις των δύο συλλόγων, προκειμένου να συζητηθούν οι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για την οριστική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Με τη φανέλα της Πάρμα, ο 28χρονος εξτρέμ κατέγραψε δύο γκολ και δύο ασίστ σε 14 συμμετοχές στη Serie A, αγωνιζόμενος συνολικά για 1.016 λεπτά. Αντίθετα, στον Ολυμπιακό μέτρησε 21 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και πέντε ασίστ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να καθιερωθεί ως βασική επιλογή.