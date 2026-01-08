Ολυμπιακός: Η πρώτη του Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα» - Τι είπε ο Μπαρτζώκας για τους τραυματίες (vid)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την καθιερωμένη media day του, πριν το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ταυτόχρονα με τις δηλώσεις του κόουτς Μπαρτζώκα, οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποιούσαν την προπόνησή τους. Στην οποία προπόνηση, έλαβε για πρώτη φορά μέρος ο Ταϊρίκ Τζόουνς!

Ο Αμερικανός σέντερ, έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, έχει αγωνιστικό ρυθμό, ωστόσο για πρώτη φορά, προπονήθηκε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ενόψει της αναμέτρησης με τους Βαυαρούς.

«Έπαιζε κανονικά παιχνίδια και βρίσκεται σε καλή Κατάσταση. Θέλουμε να μπει άμεσα, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μια ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει με την Καρδίτσα, αλλά θα σας ενημερώσει η ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όσον αφορά την περίπτωσή του.

🙌🔴 Επίσημη «πρώτη» για τον Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα»!#OlympiacosΒC pic.twitter.com/Z2pb4tJfFc — Athletiko (@athletiko_gr) January 8, 2026

Τέλος ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στο ζήτημα των τραυματιών, τονίζοντας πως ο Φρανκ Νιλικίνα παραμένει αμφίβολος, ενώ ο Μιλουτίνοφ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις.

«Γυρίζει ο Μιλουτίνοφ οι υπόλοιποι έχουν μπει σε κανονικές προπονήσεις και θα αποφασίσουμε αύριο ποιοι θα παίξουν. Ο Τζόουνς θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Αμφίβολος και ο Νιλικίνα».

Το πλάνο για την Μπάγερν: «Παίζει καλά. Έχει αλλάξει φιλοσοφία. Έχει δύο ψηλούς που είναι καλοί αμυντικοί και mobile και έχει σαν ομάδα άλλη εικόνα. Ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος, προέρχονται από νίκη και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο. Δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν γιατί ετσί θα έρθουν καλά αποτελέσματα. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι».

Για την επιστροφή των τραυματιών και τα νέα δεδομένα στο ρόστερ: «Κανένας προποβητης δεν θέλει να μπαίνουν και να βγαίνουν παίκτες. Το ρόστερ μας είναι αξιόλογο. Θέλουμε πολλή δουλειά. Καλύτερα να κοιτάμε τι θα κάνουμε αύριο και μετά θα διαχειριστούμε τι θα κάνουμε μέρα. Νιώθω ότι έχουμε πολύ καλό ρόστερ και καλό υλικό με παίκτες που θέλουν να παίξουν τι μπάσκετ μας. Όταν είναι πολλοί οι παίκτες μειώνονται τα λεπτά συμμετοχής. Όλοι θα έχουν χρόνο συμμετοχής και θα είναι σημαντικοί».

Για την αισιοδοξία που υπάρχει πλέον μετά από μια περίοδο προβληματισμού: «Είμαι Έλληνας και ξέρω τη νοοτροπία των Ελλήνων. Και οι Ολυμπιακοί είναι ακόμα πιο έντονοι. Αν ήμουν ξένος δεν θα διάβαζα. Κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε».