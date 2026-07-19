Ολυμπιακός: Η Σεβίλλη προχωρά την πώληση του Όσο στην Ελλάδα, αποκαλύπτουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας

Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σεβίλλη για την απόκτηση του Όσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ABC.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να καταθέτει βελτιωμένη πρόταση για τον 23χρονο αριστερό μπακ. Οι Ανδαλουσιανοί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία σύντομα, ενώ έχουν ήδη κινηθεί για την απόκτηση του Χούλιο Ντίαθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης ως πιθανό αντικαταστάτη.

Σύμφωνα με την ABC, η αρχική πρόταση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ απορρίφθηκε από τη Σεβίλλη ως χαμηλή. Ωστόσο, η νέα προσφορά φέρεται να πλησιάζει περισσότερο στις οικονομικές απαιτήσεις του ισπανικού συλλόγου, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ταξίδεψε με την αποστολή της Σεβίλλης στην Κρακοβία, περιμένει την οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής.

Η Σεβίλλη είχε επιχειρήσει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Όσο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, όμως οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Η εξαιρετική παρουσία του στο φινάλε της περσινής σεζόν ανέβασε την αξία του, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να «παγώσουν» ενόψει του καλοκαιριού.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο, η ισπανική ομάδα θεωρούσε πιθανή την πώλησή του, αρκεί να ικανοποιούνταν οικονομικά. Η αποτίμησή της παραμένει αρκετά υψηλότερη από τα 6 εκατ. ευρώ της αρχικής πρότασης, χωρίς όμως να φτάνει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 20 εκατ. ευρώ.

Ο Όσο είναι 23 ετών, προέρχεται από τις ακαδημίες της Μάλαγα και της Σεβίλλης και από το 2023 ανήκει στην πρώτη ομάδα των Ανδαλουσιανών. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 24 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ισπανίας, καταγράφοντας δύο γκολ και τρεις ασίστ.