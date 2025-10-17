Ολυμπιακός: Η σημασία της αντίδρασης, ο «καυτός» Ντόρσεϊ και οι τραυματίες που θα φέρουν ισορροπία

Τι κι αν όλα έδειχναν πως η ήττα ήταν αναπόφευκτη; Πέντε λεπτά και ένας… Βεζένκοφ ήταν αρκετοί για να δώσουν στον Ολυμπιακό μια σπουδαία νίκη με 95-94 επι της Μακάμπι στο ουδέτερο Βελιγράδι. Μια βραδιά που έκλεισε με χαμόγελα και ανακούφιση, η οποία όμως δεν πρέπει να «κρύψει» την εικόνα των προηγούμενων 35’, εκεί όπου οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προβλημάτισαν, κυρίως στο κομμάτι της άμυνας.

Ο Γουόκαπ που λείπει και ο ασταμάτητος Ντόρσεϊ

Στις δηλώσεις μετά το τέλος του «τρελού» αγώνα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού στάθηκε στην έλλειψη σκληράδας της ομάδας του στην άμυνα, τονίζοντας πως σε αυτό το κομμάτι θα βοηθήσουν και οι παίκτες που απουσιάζουν από την ομάδα λόγω τραυματισμών. Η αλήθεια είναι πως είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, ο Γουόκαπ παραμένει «πυλώνας» της περιφέρειας των «ερυθρολεύκων», καθώς υπηρετεί άριστα όσα του ζητά ο προπονητής του σε δημιουργία και (κυρίως) άμυνα.

EUROKINISSI

Επιθετικά, ο κόουτς Μπαρτζώκας διαθέτει πια λύσεις που μπορούν να του καλύψουν απουσίες όπως αυτή του Εβάντρο Φουρνιέ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο νατουραλιζέ γκαρντ δεν λέει να… ξεκολλήσει το πόδι του από το γκάζι στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού έχει καταφέρει να πετύχει διψήφιο αριθμό πόντων και στους 9 αγώνες της σεζόν ως τώρα σε όλες τις διοργανώσεις!

Η σημασία της νίκης σε βραδιές που όλα πάνε στραβά

Σε παιχνίδια όπως αυτό με την Μακάμπι αυτό που θα θυμούνται στο τέλος της ημέρας όλοι είναι το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός για 35 λεπτά έχανε, ήταν εκτός κλίματος αγώνα, έκανε λάθη με το… τσουβάλι αλλά νίκησε. Σε τόσο πρώιμο στάδιο της σεζόν κάθε νίκη είναι σημαντική, είτε παίξεις 5 είτε 35 λεπτά καλά.

A LOT can happen in 3 minutes and a bit 👀🔥@Olympiacos_BC pic.twitter.com/DcTZz11BRQ — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025

Δεδομένα, η αμυντική συμπεριφορά των Πειραιωτών δεν μπορεί να ικανοποιεί τον προπονητή τους, ούτε όμως γίνεται να είναι και απογοητευμένος, βλέποντας τον χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα του στα τελευταία λεπτά και ενώ η διαφορά ήταν στους 13 πόντους. Ζητούμενο πλέον για τον Ολυμπιακό είναι να βρεθεί η σταθερότητα, με νίκες όπως αυτή (σε συνδυασμό με την νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR) να χτίζουν από νωρίς ψυχολογία ενόψει μιας ακόμη απαιτητικής σεζόν.



Επόμενη στάση: Μόναχο…