Ολυμπιακός: Η σημασία της αντίδρασης, ο «καυτός» Ντόρσεϊ και οι τραυματίες που θα φέρουν ισορροπία
Οι «ερυθρόλευκοι» προβλημάτισαν για 35 λεπτά, έδειξαν χαρακτήρα στο τελευταίο πεντάλεπτο και «κάλυψαν» με την ποιότητα τους τις απουσίες.
Τι κι αν όλα έδειχναν πως η ήττα ήταν αναπόφευκτη; Πέντε λεπτά και ένας… Βεζένκοφ ήταν αρκετοί για να δώσουν στον Ολυμπιακό μια σπουδαία νίκη με 95-94 επι της Μακάμπι στο ουδέτερο Βελιγράδι. Μια βραδιά που έκλεισε με χαμόγελα και ανακούφιση, η οποία όμως δεν πρέπει να «κρύψει» την εικόνα των προηγούμενων 35’, εκεί όπου οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προβλημάτισαν, κυρίως στο κομμάτι της άμυνας.
Ο Γουόκαπ που λείπει και ο ασταμάτητος Ντόρσεϊ
Στις δηλώσεις μετά το τέλος του «τρελού» αγώνα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού στάθηκε στην έλλειψη σκληράδας της ομάδας του στην άμυνα, τονίζοντας πως σε αυτό το κομμάτι θα βοηθήσουν και οι παίκτες που απουσιάζουν από την ομάδα λόγω τραυματισμών. Η αλήθεια είναι πως είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, ο Γουόκαπ παραμένει «πυλώνας» της περιφέρειας των «ερυθρολεύκων», καθώς υπηρετεί άριστα όσα του ζητά ο προπονητής του σε δημιουργία και (κυρίως) άμυνα.
Επιθετικά, ο κόουτς Μπαρτζώκας διαθέτει πια λύσεις που μπορούν να του καλύψουν απουσίες όπως αυτή του Εβάντρο Φουρνιέ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο νατουραλιζέ γκαρντ δεν λέει να… ξεκολλήσει το πόδι του από το γκάζι στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού έχει καταφέρει να πετύχει διψήφιο αριθμό πόντων και στους 9 αγώνες της σεζόν ως τώρα σε όλες τις διοργανώσεις!
Η σημασία της νίκης σε βραδιές που όλα πάνε στραβά
Σε παιχνίδια όπως αυτό με την Μακάμπι αυτό που θα θυμούνται στο τέλος της ημέρας όλοι είναι το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός για 35 λεπτά έχανε, ήταν εκτός κλίματος αγώνα, έκανε λάθη με το… τσουβάλι αλλά νίκησε. Σε τόσο πρώιμο στάδιο της σεζόν κάθε νίκη είναι σημαντική, είτε παίξεις 5 είτε 35 λεπτά καλά.
Δεδομένα, η αμυντική συμπεριφορά των Πειραιωτών δεν μπορεί να ικανοποιεί τον προπονητή τους, ούτε όμως γίνεται να είναι και απογοητευμένος, βλέποντας τον χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα του στα τελευταία λεπτά και ενώ η διαφορά ήταν στους 13 πόντους. Ζητούμενο πλέον για τον Ολυμπιακό είναι να βρεθεί η σταθερότητα, με νίκες όπως αυτή (σε συνδυασμό με την νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR) να χτίζουν από νωρίς ψυχολογία ενόψει μιας ακόμη απαιτητικής σεζόν.
Επόμενη στάση: Μόναχο…