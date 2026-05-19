Ολυμπιακός: Η συγκινητική ανάρτηση για την Γενοκτονία των Ποντίων

Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης για τον ελληνισμό, και ο Ολυμπιακός τίμησε την ημέρα αυτή με μια δημοσίευση στα επίσημα social media της ομάδας.

Το 1919 ήταν η χρονιά που συνέβει η μεγάλη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανάρτησε μια συγκινητική φωτογραφία στα social media, η οποία αντικατοπτρίζει την ιστορία εκείνου του πληγωμένου κομματιού του ελληνισμού.

19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1919-2026). Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε! / May 19th: Remembrance Day of the Genocide of the Greeks of Pontus (1919-2026). We remember, we honour and we never forget!#PontianGenocide #May19 #NeverForgotten pic.twitter.com/CnQb1M0Jz3 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 19, 2026

