Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 100-86: Ο ασταμάτητος Ντόρσεϊ «καθάρισε» στο ντεμπούτο του Μόρις

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σοβαρός στο ΣΕΦ κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου και παρέμεινε αήττητος στην Stoximan GBL επικρατώντας εύκολα με 100-86 χάρη στην ιστορική εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ!



Πλέον οι Πρωταθλητές Ελλάδας με ρεκόρ 11-1 είναι πρώτοι στην κατάταξη χωρίς ήττα ακόμα στην κανονική περίοδο, ενώ οι Ροδίτες με 2-8 βρίσκονται στην τελευταία θέση.



Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία αγωνίστηκε χωρίς Φουρνιέ, Ουόκαπ και Βεζένκοφ, ήταν ο Ντόρσεϊ ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 40 πόντους (12/18σ, 9/14τριπ, 8/8βολ) 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 μπλοκ, ο Πίτερς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Νιλικίνα με 6 πόντους και 7 ασίστ.



Ο Μόντε Μόρις στο ντεμπούτο του είχε 8 πόντους, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 22 λεπτά συμμετοχής. Από την πλευρά του Κολοσσού προσπάθησαν ο Νίκολς με 10 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ και ο Γκάουντλοκ με 13 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.



Επόμενη αποστολή στην Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό η Βίρτους στην Μπολόνια (26/12), ενώ για τον Κολοσσό η Μύκονος (27/12) για την GBL.



Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Κολοσσός, ξεχώρισαν Ντόρσεϊ - Μόρις

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός με 9 πόντους από Πίτερς και Νιλικίνα προηγήθηκε με 9-5 (στο 3'), ενώ με τις άμυνες «χαλαρές» στο ξεκίνημα το σκορ έγινε 14-12 (στο 5') και τις δύο ομάδες να έχουν 7/9 σουτ. Με τον Πίτερς να φτάνει τους 9 πόντους για το 25-21 στο 8' οι Πειραιώτες διατηρούσαν το προβάδισμα, ενώ ο Μόντε Μόρις αντικατέστησε τον Νιλικίνα κάνοντας το ντεμπούτο του.



Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 27-23 και τους Ροδίτες να παρουσιάζουν πολύ καλή εικόνα έχοντας 6/10 δίποντα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι ήταν εξαιρετικοί και στις δύο πλευρές και με σερί 8-0 πέρασαν μπροστά με 31-27 (στο 13') κόντρα στον άνευρο Ολυμπιακό.



Ο Κολοσσός συνέχιζε να ελέγχει και να κυριαρχεί όντας μπροστά με 38-33 (στο 16'), αφού η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν παρουσίαζε σοβαρότητα και ενέργεια.



Με τρίποντο του Ντόρσεϊ και καλάθι του Νετζήπογλου οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 39-39 (στο 17'), ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 47-45 μετά από καλάθι στο τέλος του Καλαϊτζάκη και τους Ντόρσεϊ (14π, 3ριμπ, 3ασ), Πίτερς (11π, 4ριμπ) και Μόρις (5π, 3ασ, 2ριμπ, 2κλεψ), να ξεχωρίζουν.

Το «καθάρισε» με τρομερό Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός

Το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στο ΣΕΦ ξεκίνησε με 3/3 τρίποντα του «καυτού» Ντόρσεϊ ο οποίος φτάνοντας τους 23 πόντους διαμόρφωσε το σκορ σε 56-45 (στο 22') και έφερε τη διαφορά στο μεγαλύτερο σημείο της.



Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα με επιμέρους 9-2 και μείωσαν σε 58-54 (στο 24'), όμως ο Ντόρσεϊ με νέο τρίποντο και ασίστ αποκατέστησε την τάξη για το 64-54 (στο 25').



Ο Ντόρσεϊ «οργίαζε» με 28 πόντους και 5 ασίστ για το 70-56 (στο 27'), ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με 79-68 και τον διεθνή γκαρντ να έχει κάνει ήδη ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους!



Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν ανταγωνιστικοί, αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατηρούσε προβάδισμα «ασφαλείας» με 83-72 (στο 33').



Ο Ολυμπιακός χάρη σε ένα ακόμα τρίποντο του Ντόρσεϊ και το δεύτερο εύστοχο του Μόρις έφεραν τη διαφορά στο +14 (90-76) πέντε λεπτά πριν το τέλος και έδειχνε να «καθαρίζει» το ματς.



Στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης ο ασταμάτητος Ντόρσεϊ είχε φτάσει τους 40 (!) και οι γηπεδούχοι είχαν τελειώσει την υπόθεση νίκη με το σκορ στο 93-78, ενώ στο φινάλε πανηγύρισαν το 11/11 στο Πρωτάθλημα με 100-86.



Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-45, 79-68, 100-86.



Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Λι, Μόρις, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Κ. Αντετοκούνμπο



Κολοσσός (Καράσκο): Γκάουντλοκ, Γκούντγουϊν, Καράμπελας, Κολοβέρος, Μακ, Πετρόπουλος, Νίκολς, Καμαριανός, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνι, Ακίν.

Πηγή: Athletiko.gr