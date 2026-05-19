Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με τον Μοντέρο γράφουν οι Ιταλοί

Ο Ζαν Μοντέρο διανύει την καλύτερη αγωνιστική περίοδο της ζωής του και παράλληλα έχει φέρει τη Βαλένθια στο Final Four της Αθήνας.

Πλέον αποτελεί ίσως το πιο «καυτό» όνομα στην μπασκετική αγορά γι΄αυτό και οι «νυχτερίδες» έχουν καταθέσει πρόταση ανανέωσης που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Ιταλοί τον στέλνουν στον Πειραιά

Ένα δημοσίευμα από την Ιταλία ήρθε να «ταράξει» τα νερά λίγο πριν το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην πρωτεύουσα.

Ο Αλεσάντρο Μάγκι γράφει πως ο Μοντέρο είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και παράλληλα φέρει μεγάλης εκτίμησης από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Μάλιστα, ο γκαρντ της Βαλένθια ήταν στην λίστα των Πειραιωτών το πρόσφατο καλοκαίρι.

🚨 Valencia is reported to have offered Jean Montero a $2 million contract extension.



However, the player is close to reaching an agreement with Olympiacos, Im told. pic.twitter.com/la3EtDCHjq — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 19, 2026

Σίγουρα αυτή η εξέλιξη αλλάζει τις ισορροπίες και αναμένεται να απασχολήσει το κοινό ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.