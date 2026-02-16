Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Ποιοι κινδυνεύουν με κάρτες και ο... επικίνδυνος ρέφερι Πινέιρο

Το πρώτο ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League είναι προγραμματισμένο για τις 18/2 στις 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Είναι ένα ματς λεπτών ισορροπιών, όπου κάθε κάρτα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Γερμανία. Και όταν στο προσκήνιο βρίσκεται ένας διαιτητής με «βαρύ» στατιστικό προφίλ, η διαχείριση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη.



Η UEFA όρισε τον Πορτογάλο Ζοάο Πινέιρο για να «σφυρίξει» το παιχνίδι, έναν ρέφερι που στην πατρίδα του θεωρείται κορυφαίος, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει αρκετές φορές θύελλες αντιδράσεων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι λεπτομέρειες μετρούν διπλά.

Ποιοι είναι στο όριο καρτών

Για τον Ολυμπιακό, το κομμάτι των καρτών απασχολεί σοβαρά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τρεις παίκτες βρίσκονται στο όριο και οποιαδήποτε κίτρινη στο πρώτο ματς σημαίνει αυτόματα απουσία από τη ρεβάνς στη Γερμανία.



Ο λόγος για τους Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγκο Έσε, τους δύο χαφ που σηκώνουν μεγάλο βάρος στο κέντρο, αλλά και για τον Μεχντί Ταρέμι, έναν παίκτη που παίζει συνεχώς στα όρια με τις κινήσεις και τις μονομαχίες του. Ειδικά στη μεσαία γραμμή, όπου η Λεβερκούζεν πιέζει έντονα και ανεβάζει ρυθμό, ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα μπορεί να αποβεί μοιραίο.Από την πλευρά των Γερμανών, στο όριο βρίσκεται ο Κριστιάν Κοφανέ.

Ποιος είναι ο Ζοάο Πινέιρο - Το προφίλ του Πορτογάλου ρέφερι

Ο Ζοάο Πινέιρο δεν είναι άγνωστος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στην Πορτογαλία συγκαταλέγεται στους πιο προβεβλημένους διαιτητές, με συνεχείς ορισμούς σε ντέρμπι και μεγάλα ματς. Ωστόσο, η φήμη του συνοδεύεται από έντονη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση των καρτών.



Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Μέσος όρος 4,71 κάρτες ανά παιχνίδι, με τάση να μη χαρίζεται... Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τρία τελευταία παιχνίδια που έχει διευθύνει έχει δείξει συνολικά τέσσερις κόκκινες κάρτες. Στο Πόρτο Β' - Ακαντέμικα, στο Φεϊρένσε - Μαρίτιμο για τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και στο PSV - Μπάγερν Μονάχου για το Champions League.

Στην Πορτογαλία η εικόνα του είναι διχαστική. Από τη μία, θεωρείται αξιόπιστος και με διεθνές κύρος. Από την άλλη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής, ειδικά από ομάδες και οπαδούς που θεωρούν ότι «τιμωρεί» εύκολα το σκληρό παιχνίδι ή ότι χάνει τον έλεγχο σε ματς υψηλής έντασης.

Η ανοιχτή κόντρα με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και το ελληνικό παρελθόν

Μια ακόμη ένδειξη του πόσο φορτισμένο είναι το όνομα του Ζοάο Πινέιρο στην Πορτογαλία αφορά τη σχέση του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Όπως είχε αποκαλύψει η πορτογαλική Record υπήρξε έντονη πίεση από οργανωμένο κίνημα οπαδών των των πρωταθλητών Πορτογαλίας προς τον πρόεδρο Φεντερίκο Βαράντας, οι οποίοι ζήτησαν να χαρακτηριστεί «persona non grata» για αγώνες της ομάδας τους. Το αίτημα αυτό ήρθε μετά από σειρά παιχνιδιών όπου η Σπόρτινγκ θεώρησε ότι αδικήθηκε από κρίσιμες αποφάσεις του Πινέιρο, κυρίως σε ντέρμπι και ματς υψηλής έντασης.

Η διοίκηση των «λιονταριών» δεν προχώρησε ποτέ θεσμικά σε τέτοιο χαρακτηρισμό, ωστόσο το γεγονός και μόνο ότι τέθηκε δημόσια ένα τέτοιο ζήτημα αποτυπώνει το επίπεδο αμφισβήτησης που συνοδεύει τον Πορτογάλο ρέφερι και ενισχύει τη φήμη του ως ενός διαιτητή που δύσκολα περνά απαρατήρητος στα μεγάλα παιχνίδια.



Στη χώρα μας δεν είναι άγνωστος καθώς είχε σφυρίξει το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο «Γ.Καραϊσκάκης», το Φλεβάρη του 2023. Και εκεί, μια απόφασή του σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από πλευράς γηπεδούχων, όταν ο Μάριος Βρουσάι σκόραρε γκολ νίκης στο 89', όμως δεν μέτρησε μετά από έλεγχο της φάσης από το VAR, για οφσάιντ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, αφού πρώτα πήγε ο ίδιος στο μόνιτορ για να δει αν επηρεάζει τη φάση ο Μαροκινός.