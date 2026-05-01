Ολυμπιακός: Λιγοστεύουν οι πιθανότητες για τον δεύτερο προκριματικό Champions League, πάει για τρίτο

Ο Ολυμπιακός, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θέση «κυνηγού» στο ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ που έχει το προβάδισμα για να μπει στα πλέι-οφς του Champions League. Εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο λόγος που οι ελπίδες του Ολυμπιακού «δυσκόλεψαν» είναι επειδή η Άστον Βίλα γνώρισε απανωτές ήττες σε Europa League και Premier League.

Σύμφωνα λοιπόν με το Football rankings, τόσο οι Πειραιώτες, όσο και η Μπόντο/Γκλιμτ προβλέπεται πλέον να ξεκινήσουν την πορεία τους από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, καθώς το ενδεχόμενο να κατακτήσει Europa και να μπει στην τετράδα της Premier League η ομάδα του Ουνάι Έμερι απομακρύνθηκε, μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα.

Προφανώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, αν η αγγλική ομάδα «γυρίσει» την εις βάρος της κατάσταση. Αλλά προφανώς εάν οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν και την ανατροπή στο πρωτάθλημα.