Ολυμπιακός: Λιγοστεύουν οι πιθανότητες για τον δεύτερο προκριματικό Champions League, πάει για τρίτο

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το Football Rankings θα αγωνιστεί στον δεύτερο αντί για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θέση «κυνηγού» στο ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ που έχει το προβάδισμα για να μπει στα πλέι-οφς του Champions LeagueΕφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο λόγος που οι ελπίδες του Ολυμπιακού «δυσκόλεψαν» είναι επειδή η Άστον Βίλα γνώρισε απανωτές ήττες σε Europa League και Premier League. 

Σύμφωνα λοιπόν με το Football rankings, τόσο οι Πειραιώτες, όσο και η Μπόντο/Γκλιμτ προβλέπεται πλέον να ξεκινήσουν την πορεία τους από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, καθώς το ενδεχόμενο να κατακτήσει Europa και να μπει στην τετράδα της Premier League η ομάδα του Ουνάι Έμερι απομακρύνθηκε, μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα.

Προφανώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, αν η αγγλική ομάδα «γυρίσει» την εις βάρος της κατάσταση. Αλλά προφανώς εάν οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν και την ανατροπή στο πρωτάθλημα. 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

