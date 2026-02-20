Ολυμπιακός: Με δυο σημαντικές απουσίες κόντρα στον Παναιτωλικό - Αναλυτικά η αποστολή

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21/2, 17:00), με τον Μεντιλίμπαρ να αφήνει εκτός αποστολής τους Ροντινέι και Κλέιτον, λόγω του περιορισμού με τα διαβατήρια και τον τιμωρημένο Ποντένσε. Η ομάδα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη νίκη, προκειμένου να πλησιάσει ξανά στην κορυφή της Stoiximan Super League, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το Champions League και τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει θέσει τον στόχο των πέντε νικών στις τελευταίες αγωνιστικές της regular season και υπόσχεται σημαντικό πριμ αν οι παίκτες τα καταφέρουν.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί και Ταρέμι



