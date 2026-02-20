Ολυμπιακός: Με νάρθηκα στην προπόνηση ο Μιλουτίνοφ - Αγωνία και για Τζόουνς, τι είπε ο Μπαρτζώκας

Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί, αυτήν την ώρα, την τελευταία του προπόνηση ενόψει του αυριανού μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό (21/2, 20:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμμετέχει στην τελευταία προπόνηση στα «Δύο Αοράκια» φορώντας ειδικό προστατευτικό νάρθηκα, μετά το κάταγμα που υπέστη στον δεξί αντίχειρα στον ημιτελικό με το Μαρούσι. Η συμμετοχή του Σέρβου σέντερ παραμένει αμφίβολη και θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, αναλόγως με το αν θα μπορεί να διαχειριστεί τον πόνο σε συνθήκες αγώνα.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο γόνατο. Ο Αμερικανός ακολούθησε πρόγραμμα θεραπειών και δοκίμασε το πόδι του στο παρκέ, με το τεχνικό επιτελείο να σταθμίζει την κατάστασή του πριν οριστικοποιήσει την εξάδα των ξένων.

Eurokinissi

Στον αντίποδα, τα νέα είναι ευχάριστα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ενσωματώθηκε στην αποστολή στην Κρήτη και θα δώσει κανονικά το «παρών».

«Θα δούμε στην προπόνηση αν θα παίξουν Μιλουτίνοφ-Τζόουνς στον τελικό»

Για την προσθήκη του Χέιζ Ντέιβις και τον αυριανό τελικό: «Παιχνίδι με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει στην Κρήτη και στα δύο παιχνίδια ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η μεταγραφή του Ντέιβις έχει δοθεί ώθηση ψυχολογική στην ομάδα. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να κερδίσουμε».



Για την κατάσταση των Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Η προπόνηση θα δείξει. Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει επίσης στην προπόνηση για να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει έτσι κι αλλιώς από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσημη, ή όχι. Μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».

Για τον Μόντε Μόρις και τους... πονοκεφάλους που δημιουργεί για το ρόστερ: «Το μπάσκετ προχωράει και αυτή τη στιγμή οι συνθήκες του παιχνιδιού διαμορφώνουν το πώς θα πας με το ρόστερ, ποιους ξένους θα χρησιμοποιήσεις. Το ποιος θα παίξει 5 σε ένα παιχνίδι επηρεάζει και τον πλέι μέικερ. Θα κάνουμε μια συζήτηση με τους συνεργάτες και τους παίκτες για να τους πούμε ότι δεν είναι προσωπικό ποιος θα μείνει έξω, αλλά καθαρά ότι όλοι πρέπει να παίξουν. Αύριο μπορεί να έχουμε διαφορετικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε 3 πόιντ γκαρντ, αλλά και 3 ψηλούς. Θα παίξει ρόλο η προπόνηση και οι θεραπείες. Είναι εντελώς αβέβαιο στο μυαλό μου ποιοι θα είναι οι έξι ξένοι».

Για τα προηγούμενα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό: «Κανείς δεν σκέφτεται τι έχει γίνει στο παρελθόν. Από την τελευταία νίκη μας απέναντι στον Παναθηναϊκό έχουν μεσολαβήσει τόσα πράγματα, θετικά αρνητικά. Η ζωή εξελίσσεται και ανατρέπει τα πράγματα όλα. Τα παιχνίδια αυτά είναι ιδιόμορφα, πολύ ιδιαίτερα. Οι δύο ομάδες παίζουν σε συγκεκριμένο επίπεδο και με 1-2 plays να κριθεί η εξέλιξη του παιχνιδιού. Πιστεύουμε στην ομάδα μας, πιστεύουμε ότι είμαστε καλή ομάδα και ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να το κάνουμε».