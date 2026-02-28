Ολυμπιακός: Με τρεις απουσίες η αποστολή για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Stoiximan Super League μετά την ευρωπαϊκή του περιπέτεια, με στόχο τη νίκη εναντίον του Πανσερραϊκού, που θα τον διατηρήσει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής (1/3, 16:00) για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές. Από αυτή ξεχωρίζει η απουσία του Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό και δεν έχει επανέλθει ακόμα πλήρως από τον τραυματισμό του.

Επίσης, από την αποστολή του Ολυμπιακού θα λείψουν οι Φρανσίσκο Ορτέγκα και Κλέιτον, εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επιβληθεί σχετικά με τον αριθμό των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.