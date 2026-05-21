Ολυμπιακός: Μεγάλη ζήτηση στα διαρκείας, περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις μέσα σε τέσσερεις ώρες

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της σεζόν 2025/26 και έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στην 2η θέση της Stoiximan Super League και θα ξεκινήσουν την ερχόμενη χρονιά από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, αν η Άστον Βίλα κατακτήσει την 4η θέση στην Premier League.

Όπως είναι λογικό, οι Πειραιώτες έβγαλαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την σεζόν 2026/27 και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και μεγάλη. Συγκεκριμένα, στις πρώτες τέσσερεις ώρες υπήρξαν περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις καρτών διαρκέιας.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού δείχνουν με κάθε ευκαιρία την πίστη και την αγάπη τους στην ομάδα, αναμένοντας τους «ερυθρόλευκους» ακόμα καλύτερους από την νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.