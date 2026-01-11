Ολυμπιακός: Μεταγραφικό «σαφάρι» στην Κωνσταντινούπολη - Στο κάδρο οι Φρεντ, Σιμάνσκι και Άμραμπατ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη χειμερινή περίοδο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την αγορά της Τουρκίας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ, οι Πειραιώτες έχουν θέσει στο «μικροσκόπιό» τους τρεις πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη Φενέρμπαχτσε. Ο λόγος για τους: Φρεντ, Σεμπάστιαν Σιμάνσκι και Σοφιάν Άμραμπατ.

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇧🇷

Olympiacos are in the race for Fred, Szymanski, and Amrabat!



👀 Palmeiras' €9 million bid for Fred was rejected, while Atlético Mineiro withdrew due to the high cost. pic.twitter.com/3fGP0Bidve — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 11, 2026

Τα δεδομένα για τον Φρεντ και η «μάχη» των εκατομμυρίων

Η περίπτωση του Βραζιλιάνου μέσου, Φρεντ, συγκεντρώνει τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας. Ο έμπειρος άσος, που στο παρελθόν μεγαλούργησε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραμένει μια ακριβή αλλά ελκυστική επιλογή. Αξίζει να σημειωθεί πως η Φενέρμπαχτσε φέρεται να απέρριψε πρόσφατα πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από την Παλμέιρας, ενώ η Ατλέτικο Μινέιρο φαίνεται να αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων της τουρκικής ομάδας.

Ο Σιμάνσκι και το «απαγορευτικό» για Άμραμπατ

Παράλληλα, στη λίστα φιγουράρει το όνομα του Πολωνού δημιουργικού μέσου, Σεμπάστιαν Σιμάνσκι, ο οποίος διανύει μια παραγωγική περίοδο και βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σεμπάστιαν Σιμάνσκι/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Ωστόσο, η περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ παρουσιάζει μια σημαντική νομική ιδιαιτερότητα. Ο Μαροκινός διεθνής, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρεάλ Μπέτις, έχει ήδη καταγράψει συμμετοχές με δύο διαφορετικούς συλλόγους μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Βάσει των κανονισμών της FIFA, ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να αγωνιστεί σε τρίτη ομάδα την ίδια σεζόν, γεγονός που καθιστά-τουλάχιστον για την ώρα-αδύνατη την άμεση μετακόμισή του στο λιμάνι.

Σοφίαν Άμραμπατ/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η κινητικότητα που επιδεικνύει αυτή την ώρα μεταγραφικά ο Ολυμπιακός δείχνει την πρόθεση της διοίκησης να θωρακίσει τον άξονα με παίκτες υψηλού επιπέδου. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές, καθώς θα φανεί αν το φιλολογικό ενδιαφέρον για τους παίκτες της Φενέρ θα μετουσιωθεί σε επίσημη κρούση.