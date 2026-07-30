Ολυμπιακός: Νέα καθυστέρηση στην υλοποίηση του ανακαινισμένου «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός περιμένει πώς και πώς, να έχει το τελικό «ναι» από τη ψηφοφορία της Βουλής και παρότι έστειλε τις επικαιροποιημένες μελέτες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, η ρύθμιση για το νέο γήπεδο του θα καθυστερήσει.

Δυστυχώς για τους ανθρώπους της ομάδας, επειδή η Βουλή έκλεισε λόγω διακοπών, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου, για να περάσει η αύξηση του ύψους του σκεπάστρου από τα 40 στα 52 μέτρα σε ψηφοφορία και έπειτα να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Συγκεκριμένα, οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας θα ξεκινήσουν από την τελευταία εβδομάδα του επόμενου μήνα, δηλαδή μετά τις 28/8.

Θυμίζουμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει ήδη ανακοινώσει και δείξει στον κόσμο της ομάδας, πώς θα μοιάζει αυτό το γήπεδο και ότι το κόστος του μαζί με τα περιφερειακά έργα θα φτάσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα καταβάλλει ο ίδιος και η ΠΑΕ Ολυμπιακός.