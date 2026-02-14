Ολυμπιακός: Νιλικίνα στην θέση του Τζόσεφ στο ρόστερ για τη Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία αλλαγή στο ρόστερ του στις εγχώριες διοργανώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ, ο Φρανκ Νιλικίνα είναι στην οκτάδα των ξένων της ομάδας του Πειραιά αντί του Κόρι Τζόζεφ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γάλλος γκαρντ θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τον Ηρακλή (16:00) αλλά και μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου. Παράλληλα, ο Κόρι Τζόζεφ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι τουλάχιστον το ξεκίνημα των playoffs. Πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη αλλαγή ισχύει και για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου που θα γίνει στην Κρήτη.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε επιτακτική μετά τον τραυματισμό του Τζόζεφ, αφού για τον Ολυμπιακό ακολουθεί το Κύπελλο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήθελε να πάρει κάποιο ρίσκο. Αυτή ήταν η τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμα να πραγματοποιήσει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της regular season στη GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν ακόμη μία διαθέσιμη αλλαγή ενόψει της έναρξης των playoffs και μία τελευταία πριν από τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Οι οκτώ ξένοι του Ολυμπιακού μετά την αλλαγή: Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ. Από τους οκτώ ξένους, ο προπονητής επιλέγει σε κάθε ματς έξι από αυτούς, ανάλογα με τις συνθήκες αλλά και την αγωνιστική κατάσταση του καθενός.