Σπορ Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Μπάσκετ

Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει την ανανέωση του Κόρι Τζόζεφ για έναν ακόμη χρόνο

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κλείσει το «κεφάλαιο» Τζόζεφ και να τον κρατήσει στο λιμάνι για ακόμη έναν χρόνο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φώτης Ξένος

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Χωρίς να επηρεάζει το σίριαλ Γουόκαπ-Ντουμπάϊ και τι θα γίνει με τη περίπτωση του Ελληνοαμερικανού, οι Πειραιώτες θέλουν να κρατήσουν τον Κόρι Τζόζεφ για μία ακόμη χρονιά στην ομάδα.

Έτσι λοιπόν, με την επιθυμία του Γιώργου Μπαρτζώκα να συνεχίσει να φοράει ο Τζόζεφ την ερυθρόλευκη φανέλα, η ομάδα του Πειραιά θα εξασκήσει την επιλογή που έχει και θα ανανεώσει για ένα χρόνο το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Αμερικανό έναντι ποσού 1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την Τετάρτη, μόλις επιστρέψει στο Λας Βέγκας από την Ιταλία - όπου έχει ταξιδέψει για τον γάμο του Ντονάτας Μοτεγιούνας- ο μάνατζερ του, θα κλείσει και αυτό το μεταγραφικό μέτωπο για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.

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Σπορ Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Μπάσκετ

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