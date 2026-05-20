Ολυμπιακός: Ο λόγος που «υποστηρίζει» Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Φράιμπουργκ δεν αφορά μόνο τις δύο φιναλίστ, αλλά και τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ενόψει της νέας ευρωπαϊκής σεζόν.



Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκάθαρο ενδιαφέρον να δουν την αγγλική ομάδα να κατακτά το τρόπαιο, καθώς ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για τη δική τους πορεία προς τη League Phase του Champions League.



Συγκεκριμένα, αν η Άστον Βίλα ολοκληρώσει τη σεζόν εντός της πρώτης τετράδας της Premier League και παράλληλα στεφθεί κάτοχος του Europa League, τότε δημιουργούνται πιο ευνοϊκές συνθήκες για τον Ολυμπιακό στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.



Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η ελληνική ομάδα θα αποφύγει έναν επιπλέον προκριματικό γύρο μέσα στον Ιούλιο, κάτι που μεταφράζεται σε αργότερη έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και περισσότερο χρόνο προετοιμασίας το καλοκαίρι. Σε αυτή την περίπτωση, οι Πειραιώτες θα μπουν στη μάχη του Champions League από τον τρίτο προκριματικό γύρο στις αρχές Αυγούστου.



Την ίδια ώρα, η μάχη για την τετράδα στην Αγγλία παραμένει ανοιχτή. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και κρατά την τύχη στα χέρια της, ενώ η Λίβερπουλ συνεχίζει να πιέζει από κοντά, καθώς βρίσκεται στο -3 από του «Χωριάτες» και έχει την ισοβαθμία μαζί τους.



Η τελευταία αγωνιστική της Premier League αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά την κατάσταση, με την Άστον Βίλα να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ να υποδέχεται την Μπρέντφορντ στο «Άνφιλντ».