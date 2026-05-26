Ολυμπιακός: Ο Λουίς Μίγια που είχε συνδεθεί με τους «ερυθρόλευκους», οδεύει προς την Αλ Νασρ

Οι Ισπανοί έχουν συνδέσει αρκετές φορές το όνομα του Λουίς Μίγια με εκείνο του Ολυμπιακού, χωρίς βέβαια να είχε επιβεβαιωθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει κάποια επίσημη πρόταση. Τώρα τον συνδέουν με την Αλ Νασρ την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα λοιπόν με τη «Marca», η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία πρέπει να πληρώσει έξι εκατομμύρια ευρώ στη Χετάφε για να τον αποκτήσει. Επιπλέον, έχει προχωρήσει σε μία άκρως δελεαστική πρόταση προς τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να κάνει το συμβόλαιο της… ζωής του.

Βέβαια επιμένει ότι ακόμα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ παραμένει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, με τα πάντα σχετικά με το μέλλον του Ισπανού να παραμένουν «ανοιχτά».