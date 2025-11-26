Ολυμπιακός: Ο Μαρσέλο με την επετειακή φανέλα των «ερυθρόλευκων» δίπλα σε Καρεμπέ και Κοβάσεβιτς

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος αμυντικός και πρώην «ερυθρόλευκος», Μαρσέλο, δέχτηκε ένα ξεχωριστό δώρο πριν τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην Αθήνα ενόψει του μεγάλου αγώνα και κατά την επίσκεψή του στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση των ομάδων Κ19 των δύο συλλόγων, είχε την ευκαρία να συναντηθεί με πολλά οικεία πρόσωπα.

Ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και ο Κριστιάν Καρεμπέ προσέφεραν στον Μαρσέλο την επετειακή εμφάνιση που δημιούργησε ο σύλλογος για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με την ιστορική φανέλα, δίπλα στους δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών.