Ολυμπιακός: Ο «ντριμπλέρ» Ζέλσον Μάρτινς και η πρωτιά στην ενδιάμεση φάση του Champions League

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σα... θηρίο απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως δε τα κατάφερε γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βέβαια άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στη διοργάνωση, ξεχωρίζοντας για την υπερπροσπάθειά τους, αλλά και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Μετά από την μνεία των Μέσων του εξωτερικού για τον Λορέντσο Πιρόλα, ακόμη ένας «ερυθρόλευκος» συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους διακριθέντες της φάσης των play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ζέλσον Μαρτίνς βρέθηκε στην κορυφή της λίστας της UEFA με τις περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες των αγώνων της ενδιάμεσης φάσης του Champions League.

Πρώτος στη λίστα της UEFA

Ο Πορτογάλος εξτρέμ σημείωσε συνολικά 3 γκολ στη φετινή διοργάνωση και κατόρθωσε να πραγματοποιήσει 9 επιτυχημένες ντρίμπλες εναντίον της Μπάγερ Λεβερκούζεν, επίδοση που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση της κατάταξης με τους κορυφαίους «ντριμπλέρ» της ενδιάμεσης φάσης, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία.

Πιο αναλυτικά, ο Ζέλσον Μαρτίνς επιχείρησε να προσπεράσει τον προσωπικό του αντίπαλο 11 φορές συνολικά, κατορθώνοντας να τον αφήσει πίσω σε 9 από αυτές. Μάλιστα, στον αγώνα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου και της Ατλέτικο Μαδρίτης, πραγματοποίησε το... απόλυτο, με 4/4 επιτυχημένες ενέργειες, προκαλώντας... ζαλάδα, αλλά και τρόμο στον αντίπαλο μπακ.

Οι υπόλοιποι διακριθέντες

Στη λίστα της UEFA με τους διακριθέντες της ενδιάμεσης φάσης του Champions League εμφανίζονται, επίσης ο Κουπμάινερς της Αταλάντα, που ήταν ο πιο ταχύς παίκτης με 15.2 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και ο Βιτίνια της Παρί Σεν Ζερμέν με 120 πετυχημένες πάσες σε 122 προσπάθειες να βρει τους συμπαίκτες του με τη μπάλα.

Τέλος, η UEFA έκανε ξεχωριστή αναφορά στους Ντεσιρέ Ντουέ και Φεντερίκο Ντιμάρκο για τις επιτυχημένες μεταβιβάσεις στη μεγάλη περιοχή και το επιθετικό τρίτο, αλλά και στον τερματοφύλακα της Γαλατάσαραϊ, Ντάβινσον Σάντσες, που με 13 αποκρούσεις στους διπλούς αγώνες με τη Γιουβέντους, χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.