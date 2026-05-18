Ολυμπιακός: O Ροντινέι αφιέρωσε Λιόλιου και έστειλε «φιλάκια» μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ

ΑΕΚ και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 με τους «κιτρινόμαυρους» να απολαμβάνουν τη φιέστα τους και με τους «ερυθρόλευκους» σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο να παίρνουν τη δεύτερη θέση.

Σκόρερ για την ομάδα του Πειραιά ήταν για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι ο Ροντινέι ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στα Play-Offs.

Μετά το παιχνίδι ο Βραζιλιάνος, όπως όλοι ξέρουμε του αρέσει να ανεβάζει στα social media και στις νίκες και στις ήττες. Αυτή τη φορά δημοσίευσε μία φωτογραφία του εαυτού του να πανηγυρίζει μετά το γκολ και με «συνοδεία» μία από τις αγαπημένες του Ελληνίδες τραγουδίστριες τη Κατερίνα Λιόλιου, ενώ με κόκκινα γράμματα έγραψε τη λέξη, «φιλάκια».