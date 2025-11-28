Ολυμπιακός: Ο Ροντινέι ζήτησε συγγνώμη για την εμφάνιση του με τη Ρεάλ - «Δεν ήμουν καλός»

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4) στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης (26/11), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του σπουδαίου αυτού αγώνα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός του Ολυμπιακού, Ροντινέι, θέλησε να κάνει την αυτοκριτική του και να στείλει το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Ροντινέι στάθηκε ιδιαίτερα στη δική του απόδοση, παραδεχόμενος πως δεν βρέθηκε σε καλή μέρα απέναντι στους «μερένγκες». Μάλιστα, ζήτησε ουσιαστικά συγγνώμη για την εμφάνισή του, υπογραμμίζοντας το πόσο δύσκολη ήταν η αναμέτρηση, ειδικά απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο, με εξαιρετική ποιότητα.

Παρά την ήττα και την προσωπική του απογοήτευση, ο έμπειρος μπακ έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για την ομάδα.

«Μόνο το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να μου χαρίσει στιγμές σαν κι αυτή, να μπορώ να παίξω έναν αγώνα Champions League εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο έχουμε καλές και κακές μέρες. Μιλώντας για τον εαυτό μου, η χθεσινή μέρα δεν ήταν καλή, αλλά έχω συνηθίσει το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι έτσι - τη μια μέρα είσαι καλός και την άλλη κακός.

Έχω μεγάλη ανθεκτικότητα για να ξεπερνάω τις δύσκολες στιγμές και να παραμένω δυνατός. Όσο μπορώ και έχω τη δύναμη να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι την τελευταία μου μέρα σε αυτόν τον σύλλογο! Ευχαριστώ όλους όσοι μας στήριξαν χθες. Θα παραμείνουμε δυνατοί γιατί για μένα δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει, αλλά πώς τελειώνει!!» ανέφερε χαρακτηριστικά.