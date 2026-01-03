Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Τα γκολ των Καλογερόπουλου-Γιαζίτσι που σφράγισαν τον «ερυθρόλευκο» θρίαμβο

Ο Ολυμπιακός μπήκε με... φόρα στην παράταση και κέρδισε πέναλτι με τον Καλογερόπουλο, έπειτα από απρόσεκτο μακρκάρισμα του Κωστούλα. Ο Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση (95') και έστειλε από τα έντεκα βήματα την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρου της παράτασης και συγκεκριμένα στο 106ο λεπτό, ο Ολυμπιακός σφράφισε ουσιαστικά την πρώτη κούπα για το 2026. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το φάουλ, ο Καλογερόπουλος νίκησε τους πάντες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.



Μάλιστα στο 113' ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 με το Γιαζίτζι, μετατρέπωντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία και σκορπώντας παράλληλα την απογοήτευση στο στρατόπεδο της Κρητικής ομάδας.

Δείτε τα γκολ που σφράγισαν την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό: