Ολυμπιακός: Οι «ερυθρολεύκοι» γνωρίσαν την αποθέωση στο ΣΕΦ μετά την νίκη επι του Παναθηναϊκού

Αποθεωτική ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν υποδέχτηκαν την αποστολή της ομάδας στο ΣΕΦ, μετά την μεγάλη εκτός έδρας νίκη (87-82) επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή έφτασε στο ΣΕΦ εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων από τον κόσμο που πανηγύρισε την 10η σερί νίκη της ομάδας τους στην κορυφαία μπασκετική διασυλλογική διοργάνωση επί του «αιωνίου» αντιπάλου. Στην υποδοχή έδωσε το παρών ένας από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οπού και αποθεώθηκε από τους οπαδούς μαζί με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με το σύνθημα «μέχρι τέλους» στα χείλη, ο κόσμος του Ολυμπιακού αψήφισε το κρύο και «ζέστανε» την αποστολή με το χειροκρότημα του και την φωνή του, επιβραβέβοντάς τον για το μεγάλο αυτό «διπλό».