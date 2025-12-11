Ολυμπιακός: Οι ισοβάθμιες που κρίνουν την πρόκριση στα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 1-0 απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι είχε βρεθεί στην 26η θέση της League Phase του Champions League.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής την Τετάρτη (10/12), οι Πειραιώτες υποχώρησαν τρεις θέσεις στην κατάταξη, καθώς τον προσπέρασαν οι Μπενφίκα, Κοπεγχάγη και Αθλέτικ Μπιλμπάο. Πλέον, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετράει πέντε βαθμούς μετά από έξι αγώνες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μέχρι το φινάλε της League Phase έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι τους 11 πόντους, που εκτός απροόπτου θα του προσφέρουν ένα εισιτήριο στα playoffs, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορούν να του κάνουν και εννέα βαθμοί.

Την περσινή σεζόν, το όριο για την 24άδα, ήταν οι 11 βαθμοί, τους οποίους θα φτάσουν οι «ερυθρόλευκοι», καθώς την επόμενη αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την έβδομη αγωνιστική και στη συνέχεια, οι Πειραιώτες, ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ, για να παίξουν με τον Άγιαξ, στο φινάλε των υποχρεώσεων τους στη διοργάνωση. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε το πρόγραμμα των ομάδων που βρίσκονται μεταξύ εννέα και τριών βαθμών στη League Phase, δηλαδή από τη 16η μέχρι και την 34η θέση.

Οι βαθμοί και το πρόγραμμα των ομάδων από την 16η έως την 34η θέση:

Μαρσέιγ 9 βαθμοί: Λίβερπουλ (εντός), Μπριζ (εκτός)

Το συγκεκριμένο γκρουπ ουσιαστικά χρειάζεται μία μόλις νίκη για να μην το απασχολεί καθόλου ο Ολυμπιακός, αφού με τρίποντο φτάνει στους 12 βαθμούς. Γαλατασαράι και Μονακό έχουν μπροστά τους πολύ απαιτητικές αποστολές και, θεωρητικά, ο Ολυμπιακός (εάν κάνει το απόλυτο) μπορεί να τις ξεπεράσει στη βαθμολογία.

Σε πιθανή τετραπλή ισοβαθμία στους εννέα βαθμούς, τότε όλα θα κριθούν στη διαφορά τερμάτων που θα διαμορφωθεί στα παιχνίδια των τεσσάρων ομάδων. Μαρσέιγ και Γιουβέντους έχουν καλές πιθανότητες να πετύχουν τουλάχιστον μία νίκη. Στους εννέα βρίσκεται και η Λεβερκούζεν, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Φάληρο τον Ιανουάριο. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, θα την «πιάσει» στη βαθμολογία, όμως η τωρινή διαφορά τερμάτων των Γερμανών (9-10) δεν λειτουργεί υπέρ του.

Από οκτώ βαθμούς έχει η Αϊντχόφεν η οποία έχει μπροστά της τη Νιουκάστλ (εκτός) και την Μπάγερν (εντός). Οι Ολλανδοί χρειάζονται μία νίκη για να φτάσουν τους 11 βαθμούς, έχοντας ήδη θετική διαφορά τερμάτων (15-11). Επομένως, για τον Ολυμπιακό το καλό σενάριο είναι η Αϊντχόφεν να μη νικήσει ούτε τη Νιούκαστλ ούτε με την Μπάγερν, κάτι αρκετά πιθανό.

Καραμπάγκ 7 βαθμοί: Άιντραχτ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός)

Σε αυτό το γκρουπ και για να ισοβαθμίσει ο Ολυμπιακός με αυτές τις ομάδες στους 11 βαθμούς, θα χρειαστεί να κατακτήσουν μια νίκη και μια ισοπαλία τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Ενα σενάριο αρκετά δύσκολο μιας και Κοπεγχάγη και Καραμπάγκ έχουν αρκετά δύσκολο έργο, αντιμετωπίζοντας Νάπολι και Μπαρτσελόνα και Άιντραχτ, Λίβερπουλ αντίστοιχα ενώ η Νάπολι έχει ένα απαιτητικό παιχνίδι στην έδρα της με την Τσέλσι.

Μπενφίκα 6 βαθμοί: Γιουβέντους (εκτός), Ρεάλ (εντός)

Προχωρώντας στη βαθμολογία, η Ουνιόν θα χρειαστεί να πετύχει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια προκειμένου να φτάσει τους 12 βαθμούς. Κάτι αρκετά δύσκολο εάν αναλογιστεί κανείς ότι έχει να αντιμετωπίσει Μπάγερν και Αταλάντα. Οπως δύσκολο φαντάζει και για την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία έχει μπροστά της ματς με μεγαθήρια όπως με Γιουβέντους εκτός και Ρεάλ εντός.

Ολυμπιακός 5 βαθμοί: Λεβερκούζεν (εντός), Άγιαξ (εκτός)

Στην ίδια θέση με τον Ολυμπιακό στην κατάταξη της League Phase του Champions League, συναντάμε τη Μπιλμπάο, η οποία βέβαια έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από τους «ερυθρόλευκους», μιας και έχει να κοντραριστεί με Αταλάντα (εκτός) και Σπόρτινγκ (εντός έδρας). Το σενάριο για να πετύχει το απόλυτο μοιάζει αρκετά αδύνατο.

Μπόντο Γκλιμτ 3 βαθμοί: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Ατλέτικο (εκτός)

Στους 3 βαθμούς βρίσκονται Μπόντο Γκλιμτ, Σλαβία και Άγιαξ. Ουσιαστικά μόνο ο Άγιαξ έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να φτάσει τους εννέα βαθμούς, καθώς υποδέχεται τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική.

