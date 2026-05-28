Ολυμπιακός: Οι πρωταγωνιστές του παρκέ έγιναν ρεπόρτερ σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο

Τα πανηγύρια καλά κρατούν στον Ολυμπιακό και ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ συνεχίζει να δίνει στον κόσμο ξεκαρδιστικά βίντεο.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την φετινή EuroLeague και έδωσε χαρά στον κόσμο του καθώς σήκωσε το τέταρτο τρόπαιο της συγκεκριμένης διοργάνωσης στο Telekom Center στην Αθήνα.

Το βράδυ της Τρίτης (26/5) η ομάδα έκανε ένα «οικογενειακό» δείπνο, όπου έδωσαν το παρών οι παίκτες, το τεχνικό τιμ και όλο το επιτελείο, με τους παίκτες να έχουν όρεξη να παίξουν και να γελάσουν. Έτσι η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο με τους Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σάσα Βεζένκοβ και Γιαννούλης Λαρεντζάκη να αφήνουν την μπάλα και να πιάνουν τα μικρόφωνα για να ... ανακρίνουν τους συμπαίκτες τους.

Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό καθώς οι παίκτες εξέφρασαν τα συναισθήματά τους ενώ τόνισαν πως έχουν πολύ λίγες ώρες ύπνου μετά τον μεγάλο θρίαμβο.

