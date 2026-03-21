Ολυμπιακός: Οι σημαντικές απουσίες, το ερωτηματικό και οι «εκλεκτοί» του Μεντιλίμπαρ ενόψει ΑΕΛ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (22/03, 19:00) την ΑΕΛ Novibet για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League και ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/03) την αποστολή της ομάδας.

Οι τρεις σημαντικές απουσίες

Από το παιχνίδι κόντρα στη «βασίλισσα του κάμπου» θα απουσιάσει ο Παναγιώτης Ρέτσος, αλλά και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, λόγω τιμωρίας. Επίσης, στον αγώνα κόντρα στους Θεσσαλούς δε θα συμμετάσχει ο Σαντιάγο Έσε, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Το μεγάλο ερωτηματικό με τις θέσεις των ξένων

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet συνολικά έξι μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές.

Πρόκειται για τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Κλέιτον, Μπρούνο, Ροντινέι και Αντρέ Λουίς.

Καθώς, όμως ο κανονισμός του πρωταθλήματος επιτρέπει τη συμμετοχή μόνο πέντε μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών, ένας από αυτούς αναμένεται να παρακολουθήσει τον αγώνα από τις κερκίδες.

Ως αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός αναμένεται να παραταχθεί με έναν επιθετικό λιγότερο, εκτός αν επιλεγεί να μείνει εκτός ο Βραζιλιάνος Ροντινέι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Μπότης, Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.