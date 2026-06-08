Ολυμπιακός: Ολοκληρώνεται η προθεσμία ανανέωσης των διαρκείας - Οι επόμενες φάσεις

Τελευταία ημέρα είναι η Τετάρτη (8/6) για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού που επιθυμούν να διατηρήσουν τη θέση τους ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15:00.

Δικαίωμα ανανέωσης έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι, με τις τιμές να διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παρουσιών τους στους αγώνες της σεζόν 2025-26.

Συγκεκριμένα, όσοι βρέθηκαν σε περισσότερους από 20 αγώνες δικαιούνται έκπτωση 5% στις τιμές του πρώτου πίνακα, ενώ οι κάτοχοι με παρουσία από 14 έως 19 αγώνες μπορούν να ανανεώσουν με τις ίδιες τιμές του πρώτου πίνακα.

Αντίθετα, όσοι είχαν έως 13 παρουσίες θα ανανεώσουν με βάση τις τιμές του δεύτερου πίνακα και δεν θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής θέσης ή θύρας στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.

Η ανανέωση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο www.olympiacos.org.

Η δεύτερη περίοδος διάθεσης θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 13:00 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 15:00. Σε αυτή τη φάση, δικαίωμα αλλαγής θέσης ή θύρας θα έχουν μόνο οι κάτοχοι με τουλάχιστον 14 παρουσίες κατά την προηγούμενη σεζόν, με τις τιμές του πρώτου πίνακα. Η έκπτωση 5% δεν θα ισχύει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 14:00 θα ανοίξει η τρίτη και τελευταία φάση, κατά την οποία όλες οι διαθέσιμες θέσεις θα απελευθερωθούν προς το κοινό, θα ισχύσουν οι τιμές του δεύτερου πίνακα και θα πάψει οριστικά το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων.