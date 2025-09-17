Ολυμπιακός - Πάφος 0-0: «Κόλλησαν» οι «ερυθρόλευκοι» από την... παλικαρίσια Πάφο των 10 παικτών

Ο Ολυμπιακός βρήκε... αντίσταση από την άρτια -τακτικά- Πάφο, έψαξε με κάθε τρόπο το «χρυσό» τέρμα που θα του χάριζε το τρίποντο στην πρεμιέρα του στο Champions League και ξεκίνησε με ισοπαλία (0-0) το... ταξίδι στα αστέρια. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της αποβολής του Μπρούνο, δημιούργησαν σωρεία ευκαιριών στην εστία του Μιχαήλ, δεν κατάφεραν όμως να μετουσιώσουν σε γκολ την ανωτερότητα τους.

Το ματς

Η Πάφος είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Πασχαλάκης προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, αυτή βρήκε πάνω στον Ντράγκομιρ και κατέληξε ελάχιστα εκατοστά δίπλα από την εστία του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την πίεση τους και έκλεψαν αρκετές φορές την μπάλα στα πρώτα 25 λεπτά, χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το διάστημα. Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 26', με τον Μπρούνο να αποβάλλεται με 2η κίτρινη κάρτα για το σκληρό μαρκάρσιμα του πάνω στον Πιρόλα.

Δύο λεπτά μετά την αποβολή ο Ολυμπιακός απείλησε με αξιώσεις την εστία της Πάφου. Ο Στρεφέτσα συνεργάστηκε από τα δεξιά με τον Ροντινέι, βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην αντίπαλη περιοχή, το σουτ που επειχείρισε όμως σταμάτησε πάνω στα σώματα των παικτών της Πάφου.

Η έναρξη του δεύτερου μέρους συνοδεύτηκε από διπλή αλλαγή του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θέλησε να δώσει μεγαλύτερη επιθετικότητα στην ομάδα του. Ταρέμι και Μουζακίτης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τους Στρεφέτσα και Γκαρθία αντίστοιχα. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πιέζουν ψηλά αναζητώντας το γκολ που θα ξεκλείδωνε το παιχνίδι, χωρίς να μπορέσει να διασπάσει την καλά κλεισμένη άμυνα της Πάφου.

Ποντένσε και Ρέτσος απείλησαν διαδοχικά στο 68ο λεπτό, με τον Μιχαήλ να αποκρούει τόσο το σουτ του Ρέτσου, όσο και την κεφαλιά του αρχηγού των «ερυθρόλευκων» από την εκτέλεση κόρνερ, κρατώντας ζωντανή την Κυπριακή ομάδα.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ταρέμι αντίκρισε αρχικά κόκκινη κάρτα για τάκλιν πάνω στον Ζάζα, απόφαση που άλλαξε έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ο Όρσιτς ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ, η οποία δεν δημιούργησε καμία ανησυχία στον Πασχαλάκη.

Η... πολιορκία του Ολυμπιακού στην περιοχή των φιλοξενούμενων αυξήθηκε στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Σε μια ακόμη φάση διαρκείας στο 76' Πνευμονίδης και Ορτέγκα απείλησαν με αξιώσεις την εστία του Μιχαήλ, όπως και στις προηγούμενες φάσεις η μπάλα δεν κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα.

Στο 84' ο Μουζακίτης εκτέλεσε από μακριά, η μπάλα κόντραρε στον Λούκασεν και κατέληξε κόρνερ. Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 91' με τον Ταρέμι, ο οποίος πλάσαρε έπειτα από το γύρισμα του Ορτέγκα, το... τείχος των παικτών της Πάφου σταμάτησε και αυτή την ευκαιρία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ροντινέι (61′ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46′ Μουζακίτης), Έσε (76′ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46′ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Νταβίντ Λουίζ (34′ Πηλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνιτς, Ντράγκομιρ (86′ Άντερσον), Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (77′ Σέμα), Ντιματά (34′ Όρσιτς), Τζάτζα (77′ Λάνγκα)