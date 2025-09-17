Ολυμπιακός-Πάφος: Ο Θρύλος της Ελλάδας κόντρα στην «σταχτοπούτα» της Κύπρου στον πόλεμο των άστρων

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (17/9, 19:45) την Πάφο και θέλει να επιστρέψει με νίκη στον θεσμό του Champions League. Ο πρωταθλητής Ελλάδας θα βρει απέναντι του την νεοφώτιστη ομάδα της Κύπρου στην διοργάνωση που φιλοδοξεί να κάνει το επόμενο βήμα και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ποιο είναι το προφίλ της κυπριακής ομάδας; Το flash.gr αναλύει την πορεία των 11 χρόνων ύπαρξης του συλλόγου, καθώς και το αγωνιστικό του προφίλ...

Το προφίλ της Πάφου: Η ίδρυση το 2014, η συγχώνευση, ο Ντούμποφ και οι «βόμβες»



ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πάφος δρύθηκε στις 10 Ιουνίου 2014 μέσα από τη συγχώνευση των ιστορικών AEP Paphos και AEK Kouklia, με στόχο τον συντονισμό της ποδοσφαιρικής εκπροσώπησης της ευρύτερης περιοχής της Πάφου. Ξεκίνησε από την Α’ Κατηγορία Κύπρου το 2014–15 (δεύτερη στη Β’ κατηγορία), υποβιβάστηκε μετά από μια σεζόν, αλλά επανήλθε άμεσα την επόμενη.



Το 2017 η ομάδα πέρασε σε ιδιοκτησία της Total Sports Investments, υπό την ηγεσία του Ρώσου επιχειρηματία Ρομάν Ντούμποφ. Αυτό έφερε σοβαρή αναβάθμιση σε δομές, ακαδημίες και την εικόνα του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης του προπονητικού κέντρου το 2020. Γεννημένος στην Ουγγαρία, Ρώσος στην καταγωγή και Βρετανός πολίτης από το 1999, ο Ντούμποφ είχε ήδη εμπειρία από διοικητικές θέσεις σε Πόρτσμουθ και Ρέντινγκ. Με στρατηγική σαφήνεια και τολμηρό όραμα, χάραξε ένα σχέδιο που έφερε την ομάδα της Κύπρου στο όνειρο του Champions League.

Ο πρώτος τίτλος και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2023–24 η Πάφος σήκωσε το πρώτο της σημαντικό τρόπαιο, το Κύπελλο Κύπρου, νικώντας την Ομόνοια με σκορ 3–0 στον τελικό. Ακολούθησε η πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Europa Conference League: απέκλεισε Ζαλγκίρις, ΤΣΣΚΑ και Κλουζ, προχώρησε στη φάση των ομίλων και έφτασε έως τη φάση των 16, αποκλειόμενη από την Τζουγκάρντενς. Μάλιστα, τη σεζόν 2024–25 ήρθε το πρώτο πρωτάθλημα της Πάφος FC.

Το αγωνιστικό προφίλ, οι παίκτες-κλειδιά και ο προπονητής

Ο Νταβίντ Λουίζ/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Καρσέδο έχει επενδύσει σε αρκετούς ξένους παίκτες για να φτιάξει το σύνολο που επιθυμεί όπως ο Βραζιλιάνος αμυντικός Μπρούνο που έχει παίξει στον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος μέσος Πέπε που αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά και ο πασίγνωστος Νταβίντ Λουίζ.



Επίσης ο Ισπανός αμυντικός Γκόλνταρ, ο Σουηδός επιθετικός Τάνκοβιτς με πέρασμα από την ΑΕΚ και οι Κύπριοι διεθνείς Νεόφυτος Μιχαήλ (τερματοφύλακας) και Κώστας Πηλέας (αμυντικός) είναι παίκτες που στελεχώνουν άψογα ένα καλοκουρδισμένο ρόστερ που μπορεί να κάνει την έκπληξη.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, είναι ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει την Πάφο και στους δύο τίτλους της. Ο Ισπανός προπονητής, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ο... μόνιμος βοηθός του Ουνάι Έμερι, καθώς ο νυν προπονητής της Άστον Βίλα τον έπαιρνε μαζί του σε όλες τις ομάδες που προπόνησε μέχρι και το 2018.



Το 2020, ανέλαβε την πρώτη του δουλειά ως πρώτος στην Ιμπίθα για 54 παιχνίδια, ενώ έκατσε και στον πάγο της Σαραγόσα για ακόμη 15 το 2022. Από το 2023 είναι προπονητής της Πάφου, με το συμβόλαιό του να λήγει του χρόνου το καλοκαίρι (2026). Του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο και συχνά επιλέγει το 4-2-3-1, ώστε να ελέγχει τον χώρο του κέντρου και οι παίκτες του να δημιουργούν πολλές ευκαιρίες.



