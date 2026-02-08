Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: Παλικαρίσιο διπλό με υπογραφή Ταμπόρδα στο ελληνικό «clasico» (vid)

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος και απρόσμενος νικητής στο ντέρμπι των «αιωνίων», για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ο Βιθέντε Ταμπορδα στο 7'. Οι «πράσινοι» με αυτή τη νίκη έφτασαν τους 32 βαθμούς και συνεχίζουν το κυνήγι της 4αδας.



Ο Ολυμπιακός από την άλλη, έχασε την ευκαιρία να κρατηθεί στην κορυφή και μένει στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Το ματς

Ούτε ο Μπενίτεθ δεν θα είχε φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα για την ομάδα του στο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με τον Βιθέντε Ταμπόρδα μόλις στο 7ο λεπτό. Ο πεισματάρης Αργεντίνος πάτησε περιοχή και από δύσκολη γωνία πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τζολάκη, για το 0-1. Αυτό ήταν το 4ο γκολ του πρώην μεσοεπιθετικού της Πλατένσε, που δείχνει έμπρακτα στον προπονητή του ότι αξίζει περισσότερες ευκαιρίες.

Οι κεφαλιές του Ταρέμι και το σουτ του Σιπιόνι δεν απείλησαν ουσιαστικά την εστία του Λαφόντ, με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μισάωρο να έχει φέρει το ντέρμπι στα μέτρα του. Χωρίς ιδέες ο Ολυμπιακός απέναντι στον άριστα διαβασμένο ανασταλτικά Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πήραν σχεδόν τίποτα από τα εξτρέμ τους, ενώ Ταρέμι και Ελ Καμπί ήταν χαμένοι στην πολυπρόσωπη «πράσινη» άμυνα.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν χώρους στην κόντρα επίθεση με Αντίνο και Τεττέη και έδειχνα ότι μπορούσαν να απειλήσουν ανά πάσα στιγμή, με την ταχύτητα αλλά και την ποιότητά τους. Το γκολ του Ταμπόρδα χώριζε τις δύο ομάδες στα πρώτα 45'. Με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή (70-30%) αλλά να μην έχει ουσία στο παιχνίδι του. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ στη πρώτη του φάση στο ματς και με εξαιρετικό στήσιμο και καθοριστικό, τακτικά, Κοντούρη να κρατάει με ευκολία το υπέρ του σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Μάρτινς στην θέση του Κοστίνια, μεταφέροντας τον Ροντινέι στα μπακ, ελπίζοντας σε μεγαλύτερη επιθετική δραστηριότητα από τα άκρα του.

Η εικόνα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ήταν η ίδια ακριβώς με εκείνη του πρώτου. Ανούσια κατοχή για τον Ολυμπιακό, άψογος ανασταλτικά και πιο αποφασισμένος στην μονομαχίες ο Παναθηναϊκός. Η πρώτη απειλή με προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό ήρθε με... χτίσιμο από το στόπερ του στο 60'!. Ο Μπιανκόν κουβάλησε 20 μέτρα την μπάλα, έβγαλε κάθετη στον Ποντένσε, εκείνος την έσπασε στον Ελ Καμπί, όμως, το τελείωμα του Μαροκινού ήταν τελείως άστοχο. Απειλή με τον δραστήριο βρήκαν και οι φιλοξενούμενοι τρεις φορές στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς αποτέλεσμα.

Μια από τις χαμένες ευκαιρίες της σεζόν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για φέτος, είχε πρωταγωνιστή τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος κατάφερε να αστοχήσει προ κενής εστίας σχεδόν πάνω στη γραμμή στο 78'. Ενώ το αμέσως επόμενο λεπτό, σχεδόν φάση καρμπόν έχασε ο Παντελίδης για τον Παναθηναϊκό. Δύο πραγματικά ασυνήθιστες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο τέρμα με τον Παντελίδης, το οποίος ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Το 0-1 που διαμόρφωσε ο Ταμπόρδα στο πρώτο μέρος, ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο Φάληρο.

Οι αρχικές συνθέσεις

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί

Παναθηναϊκός: Λαφον,Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν , Καλαμπρια, Σιώπης, Κοντουρης, Κυριακοπουλος ,Ταμπορδα, Τεττεη, Αντινο