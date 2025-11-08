Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (0-1): Βάφτηκε... πράσινο το ντέρμπι «αιωνίων» της Κ17

Το ντέρμπι της Super League Κ17, βάφτηκε πράσινο! Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού στο εξ' αναβολής παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το «τριφύλλι» παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, έξι βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ, έχοντας το απόλυτο, με 7/7 και 21 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στους 11 βαθμούς και την τέταρτη θέση.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μέρος και απείλησε με τον Φώτη και τον Νεμπή. Στην επανάληψη, οι «πράσινοι» άνοιξαν στο σκορ στο 65'.

Ο Νεμπής με ατομική ενέργεια, βρήκε στο ύψος του πέναλτι τον Φώτη, ο οποίος εκτέλεσε υποδειγματικά για το 1-0 των «πράσινων». Ο Ολυμπιακός πίεσε για την ισοφάριση, ωστόσο δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι μέχρι το φινάλε και το «τριφύλλι» πήρε τη νίκη.