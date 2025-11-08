Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (0-1): Βάφτηκε... πράσινο το ντέρμπι «αιωνίων» της Κ17

Μεγάλο διπλό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού εκτός έδρας, παραμένοντας στην κορυφή της Super League Κ17, έχοντας το απόλυτο.

INTIME
INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το ντέρμπι της Super League Κ17, βάφτηκε πράσινο! Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού στο εξ' αναβολής παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το «τριφύλλι» παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, έξι βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ, έχοντας το απόλυτο, με 7/7 και 21 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στους 11 βαθμούς και την τέταρτη θέση. 

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μέρος και απείλησε με τον Φώτη και τον Νεμπή. Στην επανάληψη, οι «πράσινοι» άνοιξαν στο σκορ στο 65'.

Ο Νεμπής με ατομική ενέργεια, βρήκε στο ύψος του πέναλτι τον Φώτη, ο οποίος εκτέλεσε υποδειγματικά για το 1-0 των «πράσινων». Ο Ολυμπιακός πίεσε για την ισοφάριση, ωστόσο δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι μέχρι το φινάλε και το «τριφύλλι» πήρε τη νίκη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader