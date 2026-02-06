Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει το τελικό σκορ του ντέρμπι «αιωνίων»

Το ελληνικό ποδόσφαιρο συγκεντρώνει όλους τους προβολείς σε ένα παιχνίδι για 90 λεπτά, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, όταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται στο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων».

Ένα παιχνίδι που ξεπερνά τη βαθμολογία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να την καθορίσει. Με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή της σεζόν, το αποτέλεσμα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ενδέχεται να διαμορφώσει όχι μόνο τη μάχη του τίτλου για τον Ολυμπιακό, αλλά και αυτή της τετράδας που κυνηγάνε οι «πράσινοι».

Ο FLASH ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη για το σκορ του αγώνα και η τεχνητή νοημοσύνη, έδωσε τον νικητή.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ολυμπιακό, όπου σύμφωνα με το AI, θα επικρατήσει σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση, με σκορ 2-1. Μάλιστα, όπως προβλέπει, το σκορ θα ανοίξει ο Ολυμπιακός, στη συνέχεια το «τριφύλλι» θα ισοφαρίσει και στα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα, ο Ολυμπιακός θα βρει το γκολ της νίκης και θα διαμορφώσει το τελικό 2-1.

Μένει να δούμε αν η παραπάνω πρόβλεψη... θα πέσει μέσα.