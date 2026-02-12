Πανό στο ΣΕΦ για τις 5 γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει μια «ανάσα» από την κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έκανε την εμφάνισή του ένα πανό στην κερκίδα των οργανωμένων, αφιερωμένο στη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν άδικα τη ζωή τους έπειτα από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το αίμα πέντε εργατριών για τα κέρδη των αφεντικών».

