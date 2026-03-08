Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Live το ντέρμπι τίτλου στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα ντέρμπι με φόντο την κορυφή. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 53 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται προσωρινά πρώτη με 56 μετά τη νίκη της επί της ΑΕΛ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το διπλό στις Σέρρες (2-1) απέναντι στον Πανσερραϊκό και μετρούν δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας αφήσει πίσω τους τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν στο Champions League. Στόχος τους είναι το τρίποντο που θα τους διατηρήσει στην κορυφή και θα τους δώσει προβάδισμα ενόψει των playoffs. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 την Κηφισιά σε εξ αναβολής αγώνα και θέλει θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στη μάχη του τίτλου. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους παίκτες στην αποστολή, ενώ ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στον τραυματία Γιακουμάκη, με αρκετές ακόμη αμφιβολίες στο ρόστερ.

Live το μεγάλο ντέρμπι