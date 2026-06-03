Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Κώστας Φορτούνης φανέλα

Ολυμπιακός: Παρουσίασε την νέα φανέλα με «μοντέλο» τον αρχηγό Φορτούνη

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε την ερυθρόλευκη φανέλα που θα φοράει η ομάδα την επερχόμενη σεζόν με τον Κώστα Φορτούνη σε ρόλο μοντέλου.

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Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στον κόσμο την επίσημη πρώτη του εμφάνιση για την σεζόν 2026-2027.

Η καινούργια φανέλα από την Adidas εμπεριέχει περισσότερες ρίγες από την περσινή, ενώ έχει κόκκινα μανίκια με άσπρες ρίγες στους ώμους. Στο σήμα της ομάδας προστέθηκε και ένα πέμπτο αστέρι το οποίο αντιπροσωπεύει την κατάκτηση του Conference League.

Την παρουσίαση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για «μοντέλο» άλλος, πέρα από τον Κώστα Φορτούνη, του οποίου η επιστροφή ανακοινώθηκε την Τρίτη (2/6).

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Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Κώστας Φορτούνης φανέλα

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