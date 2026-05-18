Ολυμπιακός: Παρουσιάζει τα νέα διαρκείας για τη σεζόν 2026/27

Η επόμενη ημέρα έχει ήδη ξεκινήσει για τον Ολυμπιακό, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι», που έκλεισαν τη σεζόν στη δεύτερη θέση και εξασφάλισαν συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στη νέα χρονιά και στον σχεδιασμό για το 2026/27.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου η ΠΑΕ θα παρουσιάσει επίσημα τα νέα εισιτήρια διαρκείας.

Η διάθεση των διαρκείας σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της νέας σεζόν για τον Ολυμπιακό, με τη διοίκηση να προετοιμάζει ήδη το έδαφος ενόψει των ευρωπαϊκών προκλήσεων και της μάχης για επιστροφή στην κορυφή.